Paulo Sousa - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/04/2022 16:03 | Atualizado 20/04/2022 16:04

Zagueiro Fabrício Bruno em ação pelo Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Rio - O Flamengo não poderá contar com o zagueiro Fabrício Bruno pelas próximas três semanas. De acordo com a jornalista Isabelle Costa, do canal "S1 Live", o defensor sofreu uma lesão nos ligamentos do pé esquerdo.

Para o tratamento de Fabrício, o Flamengo optou por uma infiltração com corticoide. A substância não é proibida para tratamento de lesões, mas se enquadra no doping. Portanto, o zagueiro precisará ficar três semanas sem atuar, a partir desta quarta-feira, para que o produto não esteja mais em seu organismo.

Apesar de ter perdido Fabrício, o técnico Paulo Sousa terá um reforço importante para a zaga. Pablo, que vinha se tratando uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, foi relacionado para a partida contra o Palmeiras, às 19h30, nesta quarta, no Maracanã, e poderá fazer sua estreia.