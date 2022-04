Gabigol - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Palmeiras realizaram um grande no Maracanã, digo de um duelo entre dois postulantes a títulos na temporada. Mas, apesar do bom nível apresentado pelas equipes, o resultado não foi alterado, e a partida terminou 0 a 0.

Após o jogo, em entrevista ao canal Premiére, Gabigol falou sobre a partida, criticou a arbitragem e disse que o Palmeiras não assustou o Flamengo em nenhum momento.

“Fizemos um bom jogo e fomos melhores que o Palmeiras em todos os momentos. Eles não assustaram a gente em nenhum momento. O juiz também atrapalhou muito o jogo. Fala-se muito em nível europeu, mas também queremos um juiz de nível europeu.”

O próximo duelo do Flamengo será no sábado, às 16h30, com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.