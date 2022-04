Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Com o fim da janela de transferências, o Flamengo encerrou o seu elenco para a disputa do primeiro semestre. Porém, de acordo com o jornal argentino "Olé", o Rubro-Negro tem o título da Libertadores como prioridade e planeja a chegada de mais dois reforços com "nível de craques mundiais".

Os nomes são Fernandinho e Vidal. Os dois defendem clubes de ponta na Europa, mas deverão deixar suas equipe no meio do ano, quando seus contratos se encerram. O chileno estaria inclusive negociando com o clube carioca e próximo de um acerto.

Já o brasileiro teria uma negociação mais avançada com o Athletico-PR. No entanto, o Flamengo tem possibilidades de entrar nas conversas e ganhar a disputa. O volante é considerado um xodó de Pep Guardiola, mas já anunciou que irá sair do Manchester City.

Vidal e Fernandinho já disputaram Copas do Mundo. O brasileiro defendeu o Brasil nas duas últimas edições do Mundial, em 2014 e 2018. Já o meia chileno é considerado um dos maiores jogadores da história do país e passou por gigantes do futebol europeu.