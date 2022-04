Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo não venceu o Palmeiras nesta quarta-feira e ficou apenas no 0 a 0, no Maracanã, com 70 mil pessoas presentes, mas o desempenho da equipe foi de alto nível. Pelo menos essa é a opinião de Thiago Maia, que se tornou titular ao lado de João Gomes na "volância" rubro-negra.

"Eu só falei a verdade. Quando está mal tem que reconhecer. Mas tenho que comemorar a evolução. Estou feliz. Infelizmente não saiu o gol. Mas estou feliz pelo jogo que fizemos contra o São Paulo e agora contra o Palmeiras."

O elenco rubro-negro se reapresenta na manhã desta quinta-feira e inicia a preparação para pegar o Athletico-PR no sábado, às 16h30, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Brasileirão.