Zico visita equipe do Flamengo após empate com o Palmeiras no Maracanã - Gabriel Esteves

Publicado 21/04/2022 11:09

Rio - Depois de empatar com o Palmeiras sem gols no Maracanã, o Flamengo recebeu uma visita ilustre na sala onde os atletas se reúnem para jantar. Zico, já sem muletas após cirurgia no quadril, foi recebido com felicitações do treinador Paulo Sousa ao vê-lo andando sem dificuldades com a ausência do apoio.

Considerado o maior ídolo da história do clube, Zico visitou a equipe por volta de 22h40 e ficou cerca de 15 minutos. Durante esse tempo, ele conversou com os jovens João Gomes e Lázaro. O Galinho foi muito atencioso com a dupla e com alguns torcedores no local, onde tirou fotos.

Arrascaeta e Everton Ribeiro também tiveram a oportunidade de falar com Zico e postaram em suas redes sociais os registros do encontro. Nas legendas das publicações, Everton postou um emoji de coroa, reforçando o reinado do ídolo. Enquanto Arrasca escreveu: "O maior de todos" e adicionou corações nas cores vermelha e preta.

Confira: