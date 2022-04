Paulo Sousa, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

21/04/2022

Rio - O técnico Paulo Sousa enalteceu o bom nível de futebol apresentado por Flamengo e Palmeiras, na noite da última quarta-feira, no Maracanã. Após a partida, o treinador afirmou que o Rubro-Negro merecia sair com a vitória, mas reclamou da atuação da arbitragem.

"Por tudo aquilo que a equipe produziu, merecia outro resultado. As duas equipes estão de parabéns, cada uma com ideia de jogo distinto. Palmeiras tem uma disponibilidade física e mental sem a bola. Tem muita capacidade muito grande para contra-atacar. Merecemos por tudo aquilo que fizemos. A única equipe que esteve muito abaixo foi a equipe de arbitragem. Não esteve no mesmo nível das duas equipes", disse o treinador.

Paulo Sousa também destacou a evolução da equipe nas últimas partidas.

"Estamos cada vez mais consistentes. É nesse caminho que devemos estar. Oferecemos qualidade de jogo a uma equipe que está feita e convencida das ideias do seu treinador", afirmou.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.