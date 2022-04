João Gomes - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 21/04/2022 14:39 | Atualizado 21/04/2022 14:40

Rio - O repórter Eric Faria, da TV Globo, usou seu Twitter para criticar o fato de João Gomes, do Flamengo, estar sendo chamado de "pitbull". Na opinião do jornalista, as características do jogador não justificam o apelido.

Alguns desses números mostram que chama-lo de pitbull é uma avaliação rasa e superficial e de gosto bem duvidoso. Hj, o @GomesOficial08 é MUITO MAIS do que um caçador, um jogador de marcação. Cá entre nós, esse papo de pitbull é quase um lugar-comum, hein!!! https://t.co/s5ptRsw0Rw — Eric Faria (@ericfaria74) April 21, 2022 "Alguns desses números mostram que chama-lo de pitbull é uma avaliação rasa e superficial e de gosto bem duvidoso. Hoje, João Gomes é MUITO MAIS do que um caçador, um jogador de marcação. Cá entre nós, esse papo de pitbull é quase um lugar-comum, hein!!!", escreveu Eric.

Questionado por um seguidor, o repórter voltou a argumentar contra o apelido.