Paulo Sousa aponta 'processo de crescimento' em Hugo ao deixar Santos na reserva do Flamengo | Flamengo | O Dia

Publicado 21/04/2022 15:31

Rio - Com defesas importantes de Hugo Souza na meta, o Flamengo empatou sem gols com o Palmeiras, na noite da última quarta-feira (20), no Maracanã. Em coletiva de imprensa, o treinador Paulo Sousa fez questão de elogiar a partida do goleiro e falou sobre a disputa com Santos.

"Santos chegou passados quase três meses. Há um processo de crescimento de Hugo. Se Santos tivesse chegado antes, a nossa escolha poderia ser diferente. Vamos manter a mesma ideia. Ou seja, dar oportunidades a Hugo. Hoje ele foi extraordinário", ressaltou a importância da sequência de Hugo.

O ex-goleiro do Athletico-PR foi oficialmente anunciado pelo Flamengo no dia 3 de abril deste ano. O contrato em definitivo com o jogador foi assinado por cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,5 milhões, na cotação do início do mês) e vai até 31 de dezembro de 2025.