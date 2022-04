Paulo Sousa ao lado de Marcos Braz no CT Ninho do Urubu - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/04/2022 10:41

Rio - O técnico do Flamengo, Paulo Sousa, e o VP de futebol do clube, Marcos Braz, estiveram na Sapucaí na noite da última quinta-feira para acompanhar os desfiles das escolas de samba da Série Ouro. Dessa forma, a dupla pôde assistir a Estádio de Sá, que homenageou o Rubro-Negro Carioca.

Além ver a homenagem ao clube e aproveitar o carnaval, a ocasião serviu também para comemorar o aniversário do vice-presidente de futebol do Flamengo.



O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.