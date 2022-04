Arrascaeta, meia do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/04/2022 19:31

Rio - De olho no futuro, o Flamengo assinou o primeiro contrato profissional do volante Edmilson. O jogador de 16 anos está desde os 12 na categoria de base do Rubro-negro e, em entrevista ao portal "GE", rasgou elogios ao meia Arrascaeta e destacou que se espelha no atleta uruguaio quando entra em campo.

Edmilson assina primeiro contrato profissional com o Flamengo Foto: Divulgação/Flamengo

O meio-campista chegou ao Flamengo em 2018 com apenas 12 anos de idade e somou títulos com a Copa Retrô sub-13 (2019), Taça Rio sub-15 (2021), Copa Olaria sub-16 (2022) e o vice-campeonato da Copa Nike Sub-15 em 2021.

"É a realização de um grande sonho meu e da minha família. Lutei muito para chegar até aqui. Jogar no Flamengo não é fácil, se manter jogando e mantendo o alto nível da equipe e das competições, é ainda mais difícil. Por isso esse momento se torna especial. Agradeço primeiramente a Deus, a minha família, aos meus empresários e ao Flamengo por acreditarem no meu futebol", disse Edmilson ao 'GE'.

"Gosto muito do futebol do Arrascaeta. Ele é mágico, encanta. É um ídolo e em pouco tempo já conquistou a nação rubro-negra. Joga na seleção do seu país e vai disputar a Copa do Mundo. É meu sonho poder brilhar um dia com a camisa do Flamengo e da Seleção. Sei que ainda é cedo, mas vou batalhar muito para um dia chegar nesse nível, completou.