Andreas Pereira tem contrato com o Flamengo até junho deste ano - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/04/2022 12:09

Rio - Enquanto a diretoria do Flamengo mantém um discurso vago a respeito do futuro de Andreas Pereira no Ninho do Urubu, o Manchester United (ING) já traça planos para o meia, que está emprestado ao Rubro-Negro até junho. Segundo o portal "TNT Sports", John Murtough, diretor esportivo do clube, ligou para o jogador e comunicou que conta com ele para a próxima temporada.

Contudo, a publicação afirma que o Manchester United aceitará a venda de Andreas Pereira caso o Flamengo exerça a opção de compra. Em janeiro, os clubes encaminharam um acordo pela transferência em definitivo do meia, com o valor de 10 milhões de euros, cerca de R$ 52 milhões na cotação atual.



Comprado pelo United ainda para integrar as divisões de base do clube, Andreas, de 26 anos, tem contrato com os Red Devils até junho de 2023.



No Flamengo, o camisa 18 teve um bom início, logo tornando-se titular da equipe que chegou à final da Libertadores. Contudo, após o erro decisivo, contra o Palmeiras, Andreas Pereira não manteve o bom nível. Em 2022, o brasileiro perdeu a condição de titular e tem o futuro no clube questionado.