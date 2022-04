Paulo Sousa no treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Paulo Sousa no treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/04/2022 10:30

Rio - O Flamengo conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro em partida que teve placar de 1 a 0, no último sábado (23), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Após o jogo, o treinador Paulo Sousa foi alvo de críticas e na "Live UOL Esporte", o jornalista Renato Maurício Prado afirmou que ele foi o responsável pelo resultado negativo.

"O Paulo Sousa só sabe jogar de uma maneira, só tem um esquema. O Paulo Sousa é um técnico medíocre, pois na visão dele o time só pode jogar de uma maneira. Não interessa o adversário, quer sempre jogar lá na frente. Os jogadores estavam mal? Sim, mas isso é muito culpa do treinador. Ele não tem variação tática, eu não engulo isso. Eu não consigo engolir treinador que não sabe levar em consideração a forma de jogar do adversário, o campo, a situação do campeonato", disse antes de completar:

"Esse time do Paulo Sousa não é nada. Ele fez dois bons jogos contra dois bons adversários. Hoje era um jogo para pensar em muitas coisas diferentes. Tudo bem poupar o Filipe Luís e David Luiz, mas o Everton Ribeiro e Gabigol? Bota para jogar, faz a vantagem e no segundo tempo você tira. Mas não, deixou sair perdendo por 1 a 0 e aí começa a colocar os caras. Eu reconheço que os jogadores estiveram mal tecnicamente, mas pra mim ninguém esteve pior que o Paulo Sousa", concluiu.

Na quarta posição da tabela, com uma vitória, dois empates e uma derrota, o Flamengo tem seu próximo compromisso na quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), contra a Universidad Católica, no Chile, pelo grupo H da Libertadores.