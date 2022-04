Paulo Sousa lamenta derrota do Flamengo para Athletico-PR - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 23/04/2022 20:30

Rio - O técnico Paulo Sousa não desconversou sobre a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Athletico-PR neste sábado, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador português elogiou o desempenho do Rubro-negro no início do jogo, mas lamentou a perda de pontos e ressaltou que o placar foi injusto.

"Várias situações nos condicionaram. Os primeiros dez minutos foram bons. Criamos pouco, mas nosso adversário criou pouco. Foi bem equilibrado, resultado correto seria um empate pelo pouco volume de criação. Tivemos alguma dificuldade em ter maior controle no jogo, no ritmo”, disse Paulo Sousa.

“Nas nossas transições, perdemos muito rapidamente. Nosso adversário teve um compromisso sem bola muito grande. Nossos volantes tiveram uma maior dificuldade de ter controle, os adversários conhecem melhor a característica do gramado", completou.

“Quando sofremos o gol, demos mais velocidade ao jogo. Mas com as linhas dos adversários sempre curtas, tivemos muita dificuldade para executar”, concluiu.