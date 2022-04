Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Paulo SousaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/04/2022 15:36

Rio - Quatro jogos disputados, uma derrota, dois empates e apenas uma vitória. Um dos favoritos ao título brasileiro, o Flamengo vem tendo um início ruim de campeonato. Muito por conta do baixo desempenho ofensivo da equipe, o que vinha sendo uma arma letal nos últimos anos.

Neste sábado, na derrota por 1 a 0 para o Athletico Paranaense, o Rubro-Negro Carioca completou dois jogos seguidos sem balançar as redes pela primeira vez no ano - havia empatado em 0 a 0 com o Palmeiras no meio de semana. Algo que não acontecia desde as últimas rodadas do Brasileirão do ano passado, quando perdeu do Santos por 1 a 0 e sofreu um 2 a 0 do Atlético Goianiense.



O problema, no entanto, vai além da sequência atual. Mesmo mantendo grande parte do seu ataque, a equipe vem tendo a sua pior média de gols desde 2018. São 41 tentos em 22 partidas, um rendimento de 1,86 por confronto. Número inferior ao 2,08 de 2021 e ao 2,02 de média de 2019, ficando próximo do desempenho de 2020 (1,87 g/j), mas também abaixo.



Time que mais vezes balançou as redes desde 2019, liderando o ranking em todas as temporadas deste período, o Flamengo de Paulo Sousa hoje aparece apenas em 5º entre os clubes da Série A. Palmeiras, com 51, Atlético Mineiro, com 44, e São Paulo e Cuiabá, ambos com 42, aparecem à sua frente.

DESEMPENHO OFENSIVO DO FLAMENGO NAS ÚLTIMAS TEMPORADAS



2018 - 94 gols em 67 jogos - 1,40 g/j

2019 - 150 gols em 74 jogos - 2,02 g/j

2020 - 131 gols em 70 jogos - 1,87 g/j

2021 - 156 gols em 75 jogos - 2,08 g/j

2022 - 41 gols em 22 jogos - 1,86 g/j