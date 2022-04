Treino Pedro Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/04/2022 12:42

Rio - A escalação de Paulo Sousa para o duelo do Flamengo diante do Athetico-PR, no sábado (23), na Arena da Baixada, em Curitiba, teve surpresas. O atacante Pedro, que já não atuava como um dos primeiros onze há sete jogos, foi titular, mas ampliou seu jejum de gols e permanece em má fase no time. A equipe também não teve atuação inspirada e foi derrotada por 1 a 0.

Pedro soma 13 partidas sem marcar e dessas, o jogador só não entrou em campo no empate sem gols com o Palmeiras, na última quarta-feira (20). A titularidade no jogo contra o time paranaense era a oportunidade para o centroavante se mostrar relevante para Tite, técnico da seleção brasileira, que admira o atleta.

Segundo o site "Footstats", durante o confronto, o atacante teve apenas duas interações com Arrascaeta, Lázaro, Thiago Maia, Maurício Isla e Leo Pereira, além de um contato com João Gomes. Os nomes dos jogadores citados indicam que, pelo menos, o atleta em fase ruim não se contentou em ficar estático no comando do ataque. Ele procurou se movimentar e buscou jogo, o que mostra a interação com o zagueiro Leo Pereira.

Depois do duelo, Paulo Sousa não falou individualmente sobre a atuação do camisa 21, mas afirmou que a performance coletiva pode ter dificultado o jogo do atleta.

"Tivemos algumas dificuldades em ter mais controle no ritmo do jogo. Após os primeiros dez minutos, quando ganhávamos a posse, perdíamos muito rápido. Nesse momento é importante a execução ser correta para uma organização ofensiva", disse.