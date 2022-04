Paulo Sousa no treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/04/2022 09:51

Depois de conhecer a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vira a chave para enfrentar a Universidad Católica na quinta-feira pela Libertadores, na qual está com 100% de aproveitamento e pode dar um largo passo rumo às oitavas de final. Além dos desfalques e do desgaste da sequência de jogos, o Rubro-Negro terá que superar o acanhado Estádio San Carlos de Apoquindo se quiser alcançar um feito inédito: vencer o time chileno no palco localizado em Las Condes.

Sem luxo e tido como "raiz", o estádio é localizado na região metropolitana da capital Santiago e possui capacidade para cerca de 18 mil torcedores, ornado com as cores da Católica (azul e branca). O visual externo é uma atração à parte aos visitantes, aliás: há a Cordilheira dos Andes como plano de fundo.



O local foi inaugurado em 1988 e o Flamengo já jogou por lá quatro vezes. Só venceu no estádio uma única vez, porém, curiosamente, o rival não era a Universidad Católica, mas o Palestino - pela Copa Sul-Americana de 2017.



Os outros três jogos do Flamengo no San Carlos de Apoquindo foram diante da Universidad Católica, pelas edições da Libertadores de 2002, 2010 e 2017. Foram três derrotas. A mais recente ocorreu em março de 2017, quando o time então comandado por Zé Ricardo perdeu por 1 a 0, gol de Santiago Silva. Na volta, o Flamengo venceu no Maracanã, mas, posteriormente, foi eliminado ainda na fase de grupos daquela edição do torneio.



A missão de pontuar de forma inédita contra a Universidad Católica no Chile passa a ser de Paulo Sousa e seus comandados. Ao se reapresentar no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, o time deve seguir com oito desfalques para o confronto, sendo que Bruno Henrique e Ayrton Lucas nutrem uma remota chance de estar à disposição. A bola rola às 19h desta quinta.



Os jogos do Flamengo contra a Universidad Católica no Chile:

2002 – Universidad Católica 2×1 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores

2010 – Universidad Católica 2×0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores

2017 – Universidad Católica 1×0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores