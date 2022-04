Gabigol - Gilvan de Souza / Flamengo

GabigolGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/04/2022 14:29

Rio - No duelo entre Atlético-MG e Coritiba, no último sábado (23), um lance chamou a atenção de quem estava assistindo a partida. O atacante Hulk acabou acertando um pontapé em Willian Farias, do Coritiba, e recebeu apenas um cartão amarelo. Ao ver o lance, o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, se pronunciou nas redes sociais, dizendo que se fosse ele "receberia cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e iria para a delegacia por agressão". Confira a publicação de Gabigol:

Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão.. e direto para a delegacia por agressão HAHAHAHAHAHA ahhhhh, matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso, e ganharam ibope https://t.co/NfHjKennwL — Gabi (@gabigol) April 25, 2022

Vale relembrar que em setembro do ano passado, Gabigol recebeu um cartão amarelo no duelo contra o Internacional, aplaudiu a arbitragem e acabou sendo expulso. Ao se retirar do gramado, o atacante do Flamengo disse que "O futebol brasileiro é uma várzea". Por conta de sua declaração, Gabriel Barbosa foi suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).