Vidal durante treinamento da Internazionale (Foto: Reprodução/Internazionale) - Reprodução/Internazionale

Vidal durante treinamento da Internazionale (Foto: Reprodução/Internazionale) Reprodução/Internazionale

Publicado 25/04/2022 14:24

Rio - O namoro entre Arturo Vidal e Flamengo pode estar chegando ao fim, mas ainda não é possível cravar que será um final feliz para o Rubro-negro. De acordo com o portal "Goal", o meio-campista chileno de 34 anos, da Inter de Milão, da Itália, autorizou o seu staff a abrir conversas com a diretoria rubro-negra.

No entanto, o nome do craque da seleção chilena causa divergência para a cúpula do Flamengo. Nos bastidores, há quem defenda a possível chegada de Vidal ao Rubro-negro, pois é visto como uma ótima contratação. Por outro lado, o jogador também é observado como fora do perfil buscado pela diretoria rubro-negra, devido ao alto salário e idade.

Ainda de acordo com o portal, o Flamengo sondou Vidal e descobriu que o jogador deseja um contrato de dois anos e meio, além de um salário acima de R$ 1 milhão mensal. No entanto, ainda não há nenhuma negociação em andamento. Na atual temporada, o volante chileno disputou 37 partidas e marcou dois gols marcados pela Inter de Milão.