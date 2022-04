Gustavo Henrique segue se recuperando de uma lesão no músculo do quadríceps - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 25/04/2022 19:35

Rio - O zagueiro Gustavo Henrique segue com o seu trabalho de recuperação após uma lesão no músculo do quadríceps, ocorrida no duelo contra o Atlético-GO, no dia nove de abril. Nesta segunda-feira (25), o Rubro-Negro publicou imagens do jogador realizando trabalhos específicos para sua recuperação.

No duelo entre Flamengo e Palmeiras, na última quarta-feira (20), o jogador esteve presente no Maracanã, prestigiando seus companheiros ao lado de sua família. Após a partida, Gustavo Henrique foi perguntado por Gabriel Orphão, do Jornal O Dia, sobre sua lesão, e disse "estar melhorando".

Ainda não há uma previsão concreta para o retorno do camisa dois. O departamento médico do Flamengo não trabalha com prazo de retorno estipulado, para não criar expectativas. Com isso, a volta do zagueiro deve ser feito de maneira gradual, com respeito às fases de transição e o seu momento físico.

Sem poder contar com Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, o técnico Paulo Sousa possuirá apenas Léo Pereira, David Luiz, Pablo e o jovem Cleiton para os próximos confrontos. No entanto, o português já falou sobre a situação de Willian Arão, que pode atuar como volante e como zagueiro na equipe Rubro-Negra.