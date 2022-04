Andreas Pereira tem contrato com o Flamengo até junho deste ano - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/04/2022 14:52

Rio - Andreas Pereira está com o futuro cada vez mais incerto no Flamengo. Mesmo com acordo feito junto ao Manchester United, o investimento de 10 milhões de euros (48,5 milhões de reais na cotação atual) na compra do atleta gera discordância em uma ala da diretoria rubro-negra, ao mesmo tempo que o jogador volta a avaliar seu retorno ao clube inglês depois da chegada do novo técnico Erik Ten Hag.

Andreas e Teg Han tem uma relação de trabalhos anteriores. O volante foi criado na base do PSV e foi formado no estilo de jogo do treinador. Além disso, eles estiveram juntos na equipe profissional do clube holandês e, na época, o técnico era assistente.

De acordo com o portal "GOAL", quando treinava o Ajax, Ten Hag tentou contratar Andreas, mas o jogador declinou no convite em respeito ao PSV. Na última semana, segundo a "TNT", John Murtough, diretor esportivo do United ligou para o volante dizendo que caso queira retornar ao clube, será bem recebido.

A ideia de Andreas era ficar no Flamengo, já que entendia como um melhor projeto esportivo para sua carreira. Contudo, com a chegada do treinador Paulo Sousa, acabou perdendo espaço e vê uma certa incompatibilidade com seu estilo de jogo. O técnico português prefere volantes com mais poder de marcação e mais força física.

Ainda segundo o "GOAL", os números e as atuações do atleta no Brasileirão e na Libertadores do ano passado foram bem avaliadas. Portanto, caso Andreas deixe o Flamengo, pode voltar à Inglaterra e ter uma nova oportunidade no United.