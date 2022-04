Estádio Albertão, casa do Altos-PI - Divulgação

Publicado 25/04/2022 15:35

Rio - Após mais de dez anos, o Flamengo enfim retorna ao Piauí. O Rubro-Negro enfrentará, no próximo domingo (01), o Altos, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Para o confronto, o Estádio Albertão teve sua capacidade de público ampliada para 25 mil torcedores. Antes o local comportava apenas 13.500 pessoas.

Confira a carga para cada setor do Estádio Albertão para o confronto entre Altos e Flamengo:



Geral : 6.500 lugares



: 6.500 lugares Arquibancada placar : 8.500 lugares



: 8.500 lugares Arquibancada cabines : 3.000 lugares



: 3.000 lugares Cadeiras: 7.000 lugares

O Altos ainda aguarda o recebimento do documento oficial da alteração na capacidade do estádio para poder iniciar a logística de venda de ingressos para a partida.

Vale relembrar que essa não é a única mudança feita no Albertão para o confronto. No começo de abril, o Flamengo investiu cerca de R$ 100 mil para a realização de reformas no gramado do estádio. Na ocasião, o presidente do Altos Warton Lacerda disse ter ficado surpreso com a atitude do Rubro-Negro e agradeceu pela ajuda.

Como dito anteriormente, Flamengo e Altos-PI se enfrentarão no próximo domingo (01), às 18h (horário de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto de volta será no dia 21 de maio, no Maracanã. Vale lembrar que na terceira fase da Copa do Brasil, o gol fora de casa não é critério de desempate. Ou seja, em caso de empate no placar agregado a vaga nas oitavas de final será decidida nos pênaltis. Quem se classificar para a próxima fase ganha R$ 3 milhões.