Juiz informa que atacante do Flamengo foi atingido por objeto disparado pela torcida do Athletico - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 25/04/2022 17:09

Rio - O árbitro Rapahel Claus (Fifa/SP), que apitou o jogo entre Athletico e Flamengo, no último sábado, relatou em súmula que o atacante Marinho foi atingido por um líquido que foi arremessado por um torcedor do Furacão em sua direção. O lance ocorreu aos 11 minutos da etapa inicial, e gerou a paralisação momentânea da partida. Com gol David Terans, o Athletico venceu o jogo por 1 a 0, tirando a invencibilidade do time de Paulo Sousa na Série A do Brasileirão.



- Aos 11 minutos do primeiro tempo, paralisei a partida, após observar que um torcedor da equipe mandante jogou liquido em direção e atingiu o atleta numero 31 da equipe visitante, Sr. Mario Sergio Santos Costa (Marinho). informo que até o fechamento da súmula não foi apresentada a

identificação do torcedor - relatou o árbitro Raphael Claus na súmula do jogo.



O ocorrido não causou nenhum dano ao atacante Marinho, que seguiu em campo até os 25 minutos do segundo tempo, mas não evitou a derrota do Flamengo. Nesta segunda, o elenco rubro-negro se reapresenta no Ninho do Urubu e inicia a preparação para a partida contra a Universidad Católica. As equipes se enfrentam na quinta, em Santiago, pelo Grupo H da Libertadores.