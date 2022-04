Bruno Henrique é desfalque certo contra o Palmeiras - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/04/2022 15:12

Rio - O Flamengo terá um treino decisivo nesta quarta-feira para saber se poderá ou não contar com Matheuzinho e Bruno Henrique na partida contra a Universidad Católica-CHI, na próxima quinta-feira, em Santiago, pela Libertadores. A dupla participou normalmente da atividade desta terça e aumentou as expectativas de estarem à disposição de Paulo Sousa. A informação é do site "GE".

Os dois jogadores estavam se recuperando de problemas na perna direita. Bruno teve uma tendinopatia no joelho, enquanto Matheuzinho apresentou uma lesão na coxa. A dupla se machucou na partida contra o Talleres-ARG, no último dia 12.

Outros dois que vivem a expectativa de voltarem aos gramados são Ayrton Lucas e Rodrigo Caio, que já estão em estágio final de transição física. O zagueiro não atua desde novembro, enquanto o lateral sequer conseguiu estrear pelo Flamengo.



Flamengo e Católica se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago.