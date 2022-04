Gabigol - Gilvan de Souza / Flamengo

GabigolGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/04/2022 18:13

Rio - A troca de indiretas entre os atacantes Gabigol, do Flamengo e Hulk, do Atlético-MG, chamou a atenção do comentarista Vampeta, da Jovem Pan. Nesta terça-feira, durante o programa "Reis da Resenha, o pentacampeão pela Seleção afirmou que o jogador do clube mineiro atingiu o "ponto fraco" do atleta rubro-negro.

"Mas quando o Hulk fala que é um cara de carreira mundial muito maior que a dele (Gabigol)?", questiona o apresentador Thiago Asmar. Em seguida, Vampeta responde: "Porque a imprensa fala isso do Gabigol direto. O Hulk foi pra machucar ele", afirmou o comentarista.



Por outro lado, Vampeta admitiu que os dois jogadores ainda irão entrar em contato antes da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, entre Atlético-MG e Flamengo, no Mineirão, no dia 19 de junho, para minimizar o desentendimento.