Paulo Sousa, técnico da equipe de futebol do Flamengo, ao lado de Olivinha, ídolo do basquete do Rubro-NegroGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 26/04/2022 18:04

Rio - O torcedor do Flamengo terá dupla oportunidade para acompanhar seu time nesta quinta-feira (28). O Rubro-Negro entra em campo às 19h (horário de Brasília), para o duelo contra a Universidad Católica, do Chile, pela Copa Libertadores da América. Após o confronto contra os chilenos será a vez do Clube da Gávea entrar em quadra para fazer sua estreia nos Playoffs do NBB, contra o Paulistano, às 21h, no Tijuca Tênis Clube.

Por conta da proximidade entre os jogos, a diretoria do clube preparou uma ação especial para convocar seus torcedores: um telão será preparado para transmitir, ao vivo, o duelo do Flamengo pela Libertadores dentro da arena do Tijuca Tênis Clube. O torcedor que adquirir o seu ingresso para assistir a estreia do Rubro-Negro no NBB também terá direito a transmissão do confronto do clube no futebol.

No entanto, a transmissão será feita apenas com imagens, sem o áudio. Isto porque, ambos os jogos possuem horários bem próximos, fazendo com que, enquanto os atletas do basquete estiverem aquecendo em quadra, o jogo do futebol ainda esteja sendo transmitido. Ou seja, para evitar com que a concentração dos jogadores seja afetada, o telão exibirá apenas as imagens da partida. A informação é do portal "Coluna do Fla".

Como dito anteriormente, o Flamengo enfrentará o Universidad Católica, do Chile, nesta quinta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, pela Copa Libertadores da América. Pouco tempo depois, às 21h, o Rubro-Negro enfrentará o Paulistano, na sua estreia nos playoffs do Novo Basquete Brasil.