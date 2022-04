Não terá venda online e torcedores só poderão comprar ingressos fisicamente - Reprodução: Twitter/Venê Casagrande

Publicado 26/04/2022 15:20

Na manhã desta terça-feira (26) foi vista uma fila quilométrica de torcedores ao redor do Estádio Albertão para a compra de ingressos para o duelo entre Altos-PI e Flamengo, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, no próximo domingo (01), às 18h, em Teresina, no Piauí.

Mesmo com o aumento da capacidade do estádio de 13.500 pessoas para o total de 25.000, o motivo das filas se dá porque não haverá vendas online. Confira:

Além do estádio, outros pontos foram divulgados e, a expectativa é que as entradas sejam esgotadas ainda nesta terça. Por meio das redes sociais, o Altos publicou que os bilhetes iriam ser comercializados no Comercial Castelo, no Centro Musical Dirceu, a partir das 8h, no Centro Musical Riverside, a partir das 10h, e no Quiosque da l9 do Shopping Rio Poty. Os valores variam em torno de R$ 75 a R$ 300 e crianças até 10 anos entram sem pagar.