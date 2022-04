Nova camisa de goleiros do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Nova camisa de goleiros do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 26/04/2022 19:04

Rio - Nesta terça-feira (26), o Flamengo divulgou imagens dos novos uniformes de goleiros que serão utilizados pelos atletas do clube. O uniforme principal, predominantemente azul claro, conta com detalhes brancos, e foi bastante criticado pelos torcedores nas redes sociais. Já a camisa alternativa é laranja com detalhes em preto e, por ter cores mais parecidas com as do clube, agradou mais os torcedores.

Os novos trajes, inclusive, já estão a venda no e-commerce da Adidas, e nas lojas oficiais do Flamengo. Cada camisa pode ser adquirida por R$ 299,99.

Confira as imagens dos novos uniformes de goleiros do Flamengo:

Nova camisa de goleiros do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Nova camisa de goleiros do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Nova camisa de goleiros do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Nova camisa de goleiros do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Nova camisa de goleiros do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Nova camisa de goleiros do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Nova camisa de goleiros do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Nova camisa de goleiros do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo