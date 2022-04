Adriano Imperador - Foto: Reproduão

Adriano ImperadorFoto: Reproduão

27/04/2022

Rio - Ídolo do Flamengo, Adriano Imperador não atua profissionalmente desde 2016, porém, o oficialmente, o craque não encerrou sua carreira como profissional. E o término poderá acontecer neste fim de ano. Em entrevista à TNT Sports, o Imperador projetou o último jogo como atleta profissional para o fim de 2022.

"Ia ser legal se tivesse essa chance (jogar junto com o Gabigol). Acho que no final do ano vai ter um jogo de despedida. Vai ser Inter de Milão x Flamengo no Maracanã, se tudo der certo. Espero que ele possa estar presente para a gente realizar esse sonho", afirmou.

Adriano, de 40 anos, foi revelado pelo Flamengo e fez carreira no futebol europeu, se destacando pela Inter de Milão. Em 2009, ele retornou ao Rubro-Negro e se sagrou campeão brasileiro vestindo a camisa do clube carioca.