Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 27/04/2022 09:00

Rio - O meia Andreas Pereira não tem garantida a permanência no Flamengo e de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o jogador pode seguir no futebol brasileiro. O Palmeiras teria interesse na contratação do atleta, que pertence ao Manchester United.

Andreas Pereira tem contrato de empréstimo com o Flamengo até o meio do ano. O Rubro-Negro estava negociando a compra do meia em definitivo, mas o acordo acabou não acontecendo. O Manchester United deseja negociar Andreas por 10 milhões de euros (R$ 53,2 milhões na cotação atual).

Contratado pelo Flamengo no ano passado, Andreas Pereira viveu seu momento mais decisivo pelo clube carioca, justamente em um jogo contra o Palmeiras. No entanto, não foi algo positivo para o Rubro-Negro, já que o meia falhou no gol do título do Alviverde na final da Libertadores.