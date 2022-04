Estádio Albertão, casa do Altos-PI - Divulgação

Publicado 27/04/2022 19:53

Rio - Diferentemente da alta procura vista nos últimos dias, os pontos de vendas de ingressos para o duelo entre Altos e Flamengo, pela terceira fase da Copa do Brasil, tiveram um dia um pouco mais tranquilo, por conta da grande maioria dos setores já estarem esgotados. No entanto, um alto número de cambistas pode ser visto aos redores do Estádio Albertão.

Segundo reportagem do "GE", as entradas para o jogo estavam sendo comercializadas por valores até 70% maiores que o oficial. Os bilhetes para o setor Placar estavam a venda por R$ 150 nas vendas oficiais, e por R$ 250 com os cambistas.

Vale lembrar que, segundo o Estatuto do Torcedor, a venda de ingressos por cambistas é considerada ilegal, e o infrator pode receber a pena dois a quatro anos de reclusão, além de uma multa.

Até o momento da publicação desta matéria, cerca de sete mil ingressos ainda estão disponíveis para o confronto entre as equipes, todos eles no setor Cadeiras. O valor de cada entrada para este lugar é de R$ 300.

O Altos receberá o Flamengo para o duelo deste domingo (01), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Albertão, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto de volta está marcado para o dia 21 de maio, no Maracanã.