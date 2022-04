Zagueiro David Luiz foi criticado pelo comentarista Tita, da Record - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Zagueiro David Luiz foi criticado pelo comentarista Tita, da RecordFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/04/2022 17:05

Rio - O Flamengo não poderá contar com David Luiz na partida desta quinta-feira, contra o Universidad Católica, no Chile, pela Libertadores. No entanto, para o comentarista Felippe Facincani, da ESPN, o defensor não fará tanta falta, já que o considera um jogador supervalorizado.

“O senso de colocação do David Luiz no Flamengo é uma anedota. Quer ser, mas não consegue ser volante, é atabalhoado como zagueiro… Ele descompacta o Filipe Luís porque dá bote errado. Como zagueiro, o Pablo é muito melhor. Não consigo compreender esse super valor que dão ao David Luiz“, disse Facincani durante o programa ESPN F90.

O discurso do colega foi reforçado pelo colega Fábio Sormani, que concordou com sua colocação.

“O Pablo é um belíssimo zagueiro, é um jogador experiente, passou pelo Corinthians e pelo futebol europeu. Acho que ele vai entrar (no time) e acho que o David Luiz não vai fazer falta. O Pablo é inferior ao Otamendi? Ele jogou no City e o Pablo não jogou! Como um jogador do nível do Otamendi joga em time grande?”, afirmou.