Zico(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 27/04/2022 17:51 | Atualizado 27/04/2022 17:57

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico comentou, em entrevista ao Blog Drible de Corpo, sobre a possibilidade do Rubro-Negro adotar o modelo da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Embora o projeto pareça ser benéfico a longo prazo, Zico entende que o Flamengo possui diversos fatores que façam com que o clube permaneça bem sem a necessidade da venda.

"O Flamengo tem a massa que responde. Tem espaço na mídia. Mais patrocinador do que os outros. O Flamengo, sendo sério, como foi esse grupo que entrou, “tudo para o Flamengo, nada do Flamengo”, faz a diferença", disse o Galinho de Quintino.



Zico recordou ainda que o projeto da SAF, inicialmente, foi criado quando ele era Secretário de Esportes no governo de Fernando Collor de Mello.

"Isso aí não é nada mais do que o meu projeto quando fui secretário: futebol-empresa. É a mesma coisa! Só mudou o nome. Havia condição de criar o clube-empresa, separar do departamento de futebol. Era mais viável. O único lugar que tem quadro de sócios é aqui no Brasil", disse Arthur Antunes Coimbra.