Publicado 28/04/2022 14:31

Rio - A Adidas lançou, na manhã desta quinta-feira (28), a nova camisa dois do Flamengo para a temporada de 2022. O uniforme adotou um conceito mais limpo, sem muitos detalhes, e agradou grande parte da torcida do Rubro-Negro nas redes sociais. No video de lançamento postado nas redes sociais, a forncedora alemã enalteceu os 40 milhões de torcedores do clube.

A onda rubro-negra se espalha e toma conta da Nação!



Quando o @Flamengo entra em campo, mais de 40 milhões vibram por todo o país.



A camisa é predominantemente branca, como de costume, e traz detalhes apenas nas mangas e na gola, todos em vermelho e preto. O escudo do Flamengo e a logomarca da Adidas também são em tons vermelhos. Já os demais patrocinadores do clube estarão na camisa na cor preta.

Ainda não há uma data de estreia para a camisa. No entanto, ao que tudo indica, o uniforme deve ser utilizado pela primeira vez no dia 29 de maio, no confronto contra o Fluminense.

O produto começará a ser vendido oficialmente nesta sexta-feira (29), nos e-commerces e nas lojas oficiais do clube.



Confira as imagens da nova camisa alternativa do Flamengo:

