Bruno Henrique está de volta ao Flamengo após três jogos - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique está de volta ao Flamengo após três jogosGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/04/2022 08:37 | Atualizado 28/04/2022 08:40

O que era dúvida, virou certeza. Isso porque na tarde de ontem, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo de hoje, contra a Universidad Católica, às 19h, no Chile, pela Libertadores. Desfalque certo é o zagueiro David Luiz, que não vai pra jogo. Por outro lado, após ter ficado de fora das últimas três partidas, Bruno Henrique retorna ao Rubro-Negro.



Através das redes sociais, o clube informou que David foi liberado pela direção para resolver questões pessoais. Com isso, quem deve assumir a vaga é Pablo, que estreou bem no domingo, contra o Athletico-PR, e deve ser mantido no time titular.



Cotado pra partida, o lateral Matheuzinho não entrou na lista de relacionados. Os lesionados Gustavo Henrique (coxa), Fabrício Bruno (pé) e Vitinho (coxa) seguem fora. Outros desfalques são o recém contratado Ayrton Lucas e o zagueiro Rodrigo Caio, ambos em fase final de transição física para voltar aos gramados.



Entre os atletas selecionados pelo técnico Paulo Sousa para a partida no Chile, uma surpresa foi o meia Victor Hugo, de apenas 17 anos. O jovem, que subiu ao elenco profissional essa semana por conta de algumas baixas, agradou o português nos treinos e fica como opção no banco.



Victor é um dos destaques do Mais Querido no Campeonato Carioca Sub-20, com quatro gols, tendo balançado as redes nos últimos quatro jogos. Ele é o vice-artilheiro da competição, atrás do atacante Mateusão, também do Flamengo.



Com os mesmos 6 pontos do Talleres-ARG, que bateu o lanterna Sporting Cristal-PER na terça, o Rubro-Negro é o líder do grupo H da Liberta, mesmo com um jogo a menos. Se vencer fora de casa a Católica, que é a 3ª colocada com 3 pontos, abre vantagem na ponta e dá um passo importante para encaminhar a classificação às oitavas de final.



Prováveis escalações:

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Perez; Fuenzalida, Ampuero, Paz e Parot; Juan Leiva, Nuñez e Gutiérrez; Tapia, Valencia e Zampedri. Técnico: Cristian Paulucci

FLAMENGO

Santos (Hugo), Willian Arão, Pablo e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro (Bruno Henrique); Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol. Técnico: Paulo Sousa