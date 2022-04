Vista da tribuna de imprensa do Maracanã - Reprodução/MaiorViagem

Publicado 28/04/2022 15:45

Rio - O confronto de volta entre Flamengo x Altos-PI, no Maracanã, será disputado em um novo dia. Nesta quinta-feira (28), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), alterou a data do duelo entre as equipes. A partida, a princípio, estava marcada para o dia 21 de maio. No entanto, o confronto foi alterado para o dia 11 de maio.

Porém, o gramado do Maracanã entrará em reformas no dia cinco, e só estará disponível para uso no dia 16 de maio. Por isto, caso o duelo seja realmente disputado no dia 11, o Flamengo precisará definir um novo local para a partida.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi procurado pela reportagem do Jornal O Dia para comentar sobre um possível novo local para a partida. No entanto, não recebemos uma resposta até o fechamento desta matéria.

O confronto de ida entre Flamengo e Altos-PI está confirmado para o próximo domingo (01), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Albertão, em Teresina.