Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo FlamengoReprodução/Twitter

Publicado 28/04/2022 19:43

O desejo de Arturo Vidal em defender o Flamengo já é público e notório. O meia chileno já se declarou ao Rubro-Negro, além de ter consultado empresários do ramo imobiliário atrás de uma casa no Rio de Janeiro. A diretoria da Gávea, contudo, mantém o discurso: não há negociação em curso pelo jogador da Inter de Milão (ITA). Nesta quinta, quem falou sobre o tema foi o diretor Bruno Spindel, antes da partida cotnra a Universidad Católica (CHL).



"Não tem negociação com Arturo Vidal. Vamos ver o que tem pela frente", afirmou o diretor de futebol Bruno Spindel à repórter Isabelle Costa, da S1 Live, em Santiago, antes do jogo pela Libertadores no Estádio San Carlos Apoquindo.



Aos 34 anos e com passagens por Bayern de Munique (ALE), Bayer Leverkusen (ALE), Barcelona (ESP) e Juventus (ITA), Arturo Vidal tem contrato com a Inter de Milão (ITA) até junho deste ano, com opção de renovação por mais uma temporada - a qual o clube italiano não deve exercer, contudo.