Gilvan De Souza / Flamengo - Gilvan De Souza / Flamengo

Publicado 28/04/2022 21:44

Um torcedor da Universidad Católica foi visto imitando macaco no jogo contra o Flamengo, na noite desta quinta-feira, no Chile. Ele fez os gestos em direção aos rubro-negros presentes no confronto. O time brasileiro venceu por 3 a 2, pela terceira rodada da Libertadores.

Na terça-feira, na partida entre Corinthians e Boca Juniors, um argentino imitou macaco e foi detido pela Policia Militar. O torcedor foi solto depois de pagar fiança.



No mesmo dia, torcedores do Bragantino foram alvos de ofensas por parte de argentinos que torcem para o Estudiantes, em duelo entre as equipes. Em vídeo gravado na arquibancada é possível ouvir algumas das ofensas, como gritos de 'mono', que significa macaco, em espanhol. Os racistas também imitam o som de macaco.

Na quarta-feira, torcedores do Palmeiras relataram ofensas racistas de um torcedor do Emelec, no duelo entre as equipes em Guayaquil. Em vídeo que circula nas redes sociais, um garoto com camisa do Emelec provoca os palmeirenses com xingamentos e ri quando é rebatido. Ou seja, em menos de uma semana, esse foi o quarto caso de injúria racial e racismo envolvendo times brasileiros.