Flamengo e CatólicaGilvan De Souza / Flamengo

Publicado 29/04/2022 09:00 | Atualizado 29/04/2022 09:27

Rio - O Flamengo voltou do Chile com a sua terceira vitória em três jogos pela Libertadores, mas mais uma vez a competição sul-americana foi palco de manifestações criminosas. Um torcedor do clube chileno foi flagrado imitando um macaco na direção dos torcedores. Por meio das redes sociais, o Rubro-Negro cobrou medidas severas contra o ato.

Na noite desta quinta-feira, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, aconteceram cenas lamentáveis de racismo, lançamento de pedras, garrafas e sinalizadores (uma criança foi ferida) da torcida adversária em direção aos torcedores rubro-negros, ... (@CONMEBOL) pic.twitter.com/Wi0aO8nGZj — Flamengo (@Flamengo) April 29, 2022

"Na noite desta quinta-feira, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, aconteceram cenas lamentáveis de racismo, lançamento de pedras, garrafas e sinalizadores (uma criança foi ferida) da torcida adversária em direção aos torcedores rubro-negros, … (@CONMEBOL) durante a partida entre @Cruzados X Flamengo, pela 3ª rodada da fase de grupos da @CONMEBOL Libertadores. Não aguentamos mais isso! Medidas severas precisam ser tomadas", disse a mensagem do Flamengo.

A Libertadores vem se especializando em promover atos criminosos em partidas envolvendo clubes brasileiros. Somente nesta temporada, o Flamengo foi o quinto clube do país a ser vítima de racismo. Antes do Rubro-Negro ja havia acontecido no jogo entre Bragantino e Estudiantes, na partida entre Fortaleza e River Plate, no duelo entre Corinthians e Boca Juniors e no confronto entre Palmeiras e Emelec.