Publicado 29/04/2022 11:32

Na última quinta-feira (28), o Flamengo venceu a Universidad Calólica, por 3 a 2, pela terceira fase de grupos da Libertadores, no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile. Mesmo com o resultado positivo, o sistema defensivo rubro-negro pode preocupar o treinador Paulo Sousa, já que o time sofreu gol duas vezes. E, em entrevista coletiva, ele revelou como pretende melhorar o setor.

"Para defendermos bem, precisamos ter cada vez mais (posse de) bola. Tivemos várias situações de transições, nos defendemos bem e pudemos contra-atacar. Poderíamos fazer mais gols e ter mais tranquilidade, além de desmotivar o adversário. Quando não concretizamos, criamos mais espaço para nossos adversários, assim nos empurraram num bloco mais baixo", disse, antes de completar:

"No bloco baixo, precisamos melhorar, com a ideia de sermos muito mais intensos, pressionar mais, ter mais clareza em alguns conceitos, como coberturas mais rápidas, para potencializar o 1 contra 1", finalizou.

Com a vitória, o Flamengo alcançou o total de nove pontos e se tornou líder do grupo H da Libertadores. A pontuação pode indicar praticamente a classificação do time à próxima fase da competição.