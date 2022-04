Thiago Asmar - Reprodução

Publicado 29/04/2022 19:42

Rio - O jornalista Thiago Asmar, da Rádio Jovem Pan, comentou, nesta sexta-feira (29), sobre o estado de saúde do zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo. Thiago foi direto e disse que a situação do defensor é "assustadora". Confira a fala do jornalista:

"É bem assustadora a situação do Rodrigo Caio, ele já está treinando com o grupo, mas olha o joelho dele. É o que eu digo aqui, muitas vezes o torcedor ataca: 'vai virar médico’' O Rodrigo Caio eu banco aqui, é um cara super dedicado. Não toma refrigerante, se dedica. É uma pena ver essa situação do joelho do Rodrigo Caio. Essa foto deixa claro, é impressionante. É um ovo no joelho, muito inchado", disse o jornalista no programa "Bate Pronto".

Vale relembar que Rodrigo Caio não entra em campo há mais de quatro meses. A ultima atuação do defensor foi no dia quatro de dezembro do ano passado, em duelo contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Após o duelo contra a equipe de Recife, Rodrigo Caio passou por uma cirurgia para corrigir um problema na cartilagem de seu joelho direito. No entanto, os pontos no joelho do camisa três acabaram infeccionando, fazendo com que a bactéria prejudicasse o estado do zagueiro. Após isto, Rodrigo voltou a ser internado, e foi tratatado com antibióticos.