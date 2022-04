Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 29/04/2022 17:00

Rio - O Flamengo se reforçou para o setor defensivo nesta temporada. Fabrício Bruno e Pablo chegaram para fortalecer o setor. Com isso, Gustavo Henrique perdeu bastante espaço no elenco. Paulo Sousa tem utilizado muito pouco o atleta e o Rubro-Negro tenta negociá-lo, mas vem encontrando dificuldades. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

O principal problema para o clube carioca está no salário do jogador. Gustavo Henrique recebe uma quantia que é considerada alta para um atleta que não vem atuando. E os vencimentos também acabam assustando possíveis clubes interessados. São Paulo, Grêmio e Internacional já fizeram sondagens.

O zagueiro chegou ao Flamengo em 2020 após boa passagem pelo Santos. Gustavo Henrique nunca conseguiu se firmar e perdeu espaço com a chegada de Paulo Sousa. Em 2022, ele atuou em apenas cinco partidas pelo clube carioca.