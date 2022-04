Lázaro marcou o terceiro gol do Flamengo na vitória sobre a Universidad Católica - Gilvan De Souza / Flamengo

Publicado 29/04/2022 14:48

O presidente da Universidad Católica, Juan Tagle, se pronunciou logo depois de o clube pedir ajuda, através das redes sociais, para identificar torcedores que foram flagrados cometendo atos de vandalismo, com pedras e sinalizadores atirados, e racismo em direção à torcida do Flamengo, durante jogo pela Libertadores, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. O Flamengo venceu o jogo por 3 a 2.







"Que seja identificado para aplicarmos proibição de admissão no clube. Não há espaço na Católica para isto", postou Juan Tagle.

De acuerdo Daniel, ojalá identificarlo y aplicarle prohibición de admisión. No hay espacio en la UC para esto. https://t.co/TlBhUJzzmc — Juan Tagle Quiroz (@JuanTagleQ) April 29, 2022 Especificamente sobre o ato de racismo, em que um torcedor fez gestos de um macaco em direção à torcida do Flamengo, o presidente da Católica escreveu o seguinte:

Nas redes sociais, o goleiro Hugo Souza mostrou revolta e também cobrou providências.

A Conmebol, por enquanto, não se pronunciou sobre os atos racistas, o que ocorrerá ao longo do dia, segundo o LANCE! apurou.