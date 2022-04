David Luiz - Reprodução

Publicado 29/04/2022 13:03

Rio - Após não ter sido relacionado para o jogo contra a Universidad Católica, na última quinta-feira (28), David Luiz foi alvo de rumores de estar de saída do Flamengo e de já ter um destino, o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. O jornalista Jorge Nicola apurou a informação em contato com um dos empresários do jogador e explicou a situação por meio de um vídeo em seu canal no Youtube.

"Antes de gravar esse vídeo conversei com um dos empresários que trabalha no escritório de Giuliano Bertolucci, responsável pela carreira de David Luiz há bastante tempo. Essa pessoa me assegurou que não existe nenhuma conversa neste momento entre David Luiz e Borussia Mönchengladbach”, afirmou Nicola, antes de completar sobre o desejo do jogador de ficar no Brasil:

"Quando topou trocar a Europa pelo Brasil, David Luiz estava convencido de que iria ficar por aqui até encerrar a sua carreira e não parece nem um pouco provável que um time alemão seja capaz de convence-lo a seguir um caminho inverso", concluiu o jornalista.

David Luiz foi liberado do último confronto por motivos pessoais, segundo o Flamengo após ser questionada a ausência do zagueiro na lista de relacionados.