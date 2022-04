Gabigol - Gilvan De Souza / Flamengo

Publicado 29/04/2022

Rio - Com os dois gols marcados na vitória sobre a Universidad Católica, Gabigol se tornou o segundo jogador brasileiro com mais gols em Libertadores. Ao fim da partida, o atacante do Flamengo lembrou Luizão, que é o primeiro colocado, e brincou com o ex-atacante do Vasco.

"Feliz por quebrar mais um recorde, espero passar o Luizão. Vai ter que falar de mim de novo (risos). Espero que a gente continue assim, fazendo gols e com a vitória", afirmou o ídolo do Flamengo.

A menção feita por Gabigol tem a ver com a declaração do pentacampeão em entrevista à Jovem Pan. Ao ser comparado com o atacante do Flamengo, Luizão afirmou que jogou mais futebol que o herói do título da Libertadores de 2019.

"O Gabigol é um grande jogador, mas eu sou melhor do que ele. É só ver os números, o que eu ganhei, é jogar com 22 pontos na cara, jogar com infiltração na sola do pé. Eu o acho um grande jogador, poderia ser muito melhor. Se ele for menos marrento, ser mais tranquilo e se dedicar. Eu não sou contra, ele tem que fazer mais e vai me passar como o jogador com mais gols na Libertadores. Alguém vai passar, é um grande jogador, agora quero ver fazer 15 numa Libertadores", disse.

Gabigol chegou aos 26 gols na Libertadores, sendo 25 pelo Flamengo e um pelo Santos. Luizão tem 29 e defendeu grandes clubes do futebol brasileiro como os quatro grandes de São Paulo e Flamengo, Vasco e Botafogo.