Filipe Luís - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Filipe LuísGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 29/04/2022 18:06 | Atualizado 29/04/2022 18:57

Rio - O Lateral-esquerdo Filipe Luís, do Flamengo, terá uma missão especial nesta semana. O experiente atleta foi convidado pela NFL (National Football League, liga de futebol americano profissional dos Estados Unidos), para anunciar a escolha de draft do Miami Dolphins, diretamente do Cristo Redentor. O ponto turístico, inclusive, será iluminado de verde-água e laranja, as cores da equipe.

OFICIAL! O @dolphins_br irá anunciar uma escolha do 3º dia de Draft (sábado, 30) diretamente do CRISTO REDENTOR. https://t.co/vnJsW7vZNA — NFL Brasil (@NFLBrasil) April 28, 2022 A presença de Filipe Luís no draft trata-se de um projeto de internacionaização da NFL. No projeto, a equipe da Flórida ganhou o direito de explorar o mercado brasileiro, trazendo cada vez mais ações para o país. Vale lembrar que o Brasil é o segundo país fora dos Estados Unidos em audiência na NFL, perdendo apenas para o México. A presença de Filipe Luís no draft trata-se de um projeto de internacionaização da NFL. No projeto, a equipe da Flórida ganhou o direito de explorar o mercado brasileiro, trazendo cada vez mais ações para o país. Vale lembrar que o Brasil é o segundo país fora dos Estados Unidos em audiência na NFL, perdendo apenas para o México.

Além do Brasil, outros quatro países também estarão presentes no draft da Liga Nacional de Futebol Americano. Confira a lista dos times e dos países que anunciarão as escolhas:

Grã-Bretanha : Jacksonville Jaguars, New York Jets e Chicago Bears



: Jacksonville Jaguars, New York Jets e Chicago Bears Alemanha : Carolina Panthers, Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers



: Carolina Panthers, Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers México : Pittsburgh Steelers, Arizona Cardinals e Houston Texans



: Pittsburgh Steelers, Arizona Cardinals e Houston Texans Brasil: Miami Dolphins