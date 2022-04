Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, espera sequência de temporada mais vitoriosa - Gilvan de Souza/Flamengo

Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, espera sequência de temporada mais vitoriosaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/04/2022 15:57

Rio - Interessado na contratação do meia João Gomes, do Flamengo, o Atlético de Madrid poderá fazer uma proposta pelo jovem, de 21 anos. De acordo com o portal "Fichajes", a equipe espanhola planeja oferecer cerca de 8 milhões de euros (R$ 41,2 milhões, aproximadamente) para tirar o atleta do Flamengo ainda neste ano.

Os valores ainda são distantes do que o Flamengo espera receber em uma negociação pelo atleta. De acordo com o Paparazzo Rubro-Negro, Julio Miguel Neto, o clube carioca aceitaria negociar o volante por uma oferta acima dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 105,05 milhões).

Além do Atlético de Madrid, o Manchester United também estaria monitorando o jovem. João Gomes passou a ter oportunidades no Flamengo com a chegada de Rogério Ceni em 2020. Com a troca entre o ex-goleiro por Renato Gaúcho, o jovem perdeu espaço. Com Paulo Sousa, o volante vive o seu melhor momento no clube carioca, tendo atuado em 20 partidas em 2022.