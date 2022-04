Mauricio Isla no duelo contra a Universidad Católica - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 29/04/2022 19:16

Rio - Titular na vitória do Flamengo sobre a Universidad Católica, nesta quinta por 3 a 2, o lateral-direito Isla foi liberado pelo clube e não retornou ao Rio de Janeiro com os demais companheiros. O camisa 44 permaneceu em Santiago, com a família, e é aguardado para se reapresentar no Ninho do Urubu na segunda.



Os demais jogadores do Flamengo voltaram ao Rio de Janeiro e, já nesta manhã de sexta-feira, treinaram no CT do Ninho do Urubu. O time de Paulo Sousa enfrenta o Altos-PI, em Teresina, domingo, pela terceira fase da Copa do Brasil.



Nesta sexta, os titulares na partida contra a Universidad fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo. As boa notícias ficaram por conta de David Luiz, Ayrton Lucas e Rodrigo Caio, que podem ser as novidades na relação para a partida deste domingo.