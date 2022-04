Bruno Viana - ESTADÃO CONTEÚDO

Bruno VianaESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/04/2022 19:31

Rio - O zagueiro Bruno Viana, que defendeu o Flamengo no ano de 2021, foi anunciado nesta sexta-feira (29), como novo reforço do Wuhan Zall, da China. O jogador, que possui contrato com o Braga, de Portugal, até o final de 2024, chega por empréstimo com opção de compra até o clube chinês. Caso o Wuhan Zall deseje contratar o jogador em definitivo, deverá pagar a quantida de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 10.5 milhões, na cotação atual).

Pelo Flamengo, Bruno Viana não teve o destaque esperado. O atleta defendeu o Rubro-Negro em 36 partidas, e marcou um gol, na vitória por 4 a 0 contra o Grêmio, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil do ano passado.

O defensor, então, chega ao sexto clube de sua carreira. Além do Flamengo, Bruno Viana também atuou pelo Cruzeiro, Olympiacos (Grécia), Braga (Portugal) e Khimki (Rússia). No clube russo, o jogador atuou apenas em duas oportunidades. Na primeira delas, inclusive, foi expulso aos 42 minutos do primeiro tempo, no duelo contra o Lokomotiv Moscou.