João Gomes - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/04/2022 13:19

Rio - Titular de Paulo Souza, o volante João Gomes vem recebendo sondagens de clubes do exterior. Preocupado com isso, o Flamengo já iniciou conversas para renovar o contrato com o jovem e ampliar o valor da multa do jogador, de 21 anos. As informações são do portal "Goal".

João Gomes Gilvan de Souza / Flamengo

O principal interessado é o Atlético de Madrid. O clube espanhol teria interesse na contratação do jogador e já teria acenado com a possibilidade de oferecer oito milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões) por João Gomes. Os valores ainda estão distantes do que poderia ser considerado razoável pelo Flamengo para abrir a negociação.

Atualmente, o jovem tem contrato até o fim de 2025. A ideia do Flamengo é de ampliar esse vínculo. O jogador, de 21 anos, caiu nas graças de Paulo Sousa e vem sendo titular na temporada. Ao todo, o volante atuou em 21 partidas pelo Rubro-Negro neste ano.