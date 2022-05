Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 01/05/2022 13:31

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se comoveu e fez um convite ao menino atingido por uma pedra no jogo válido pela Libertadores, contra o Universidad Católica, na última quinta-feira (28), no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile.

O episódio ocorreu quando o garoto estava na torcida rubro-negra e foi surpreendido pelo objeto arremessado. Logo após, houve uma sensibilização nas redes sociais que alcançou o dirigente e, por meio disso, o convidou para conhecer o Ninho do Urubu. A informação foi dada pela jornalista Julia Malak, no Twitter.

Além disso, a empresa de transportes Outsider Tours, patrocinadora da Libertadores, já havia convidado o menino junto de sua mãe para uma viajem paga ao Rio de Janeiro, aonde ocorrerá a partida de volta entre Flamengo e Universidad Católica, pelo segundo turno do grupo H da Libertadores, no dia 17 de maio, no Maracanã. E, como um complemento, Landim o chamou para conhecer o centro de treinamento rubro-negro.